Der FC Carl Zeiss Jena treibt seine Kaderplanung für die kommende Regionalliga-Saison voran. Der Absteiger vermeldete am Dienstag die Verlängerung der Verträge von Marius Grösch, Dominik Bock und Eric Voufack.

Bock, der seit 2007 beim FCC ist und dort seit der U17 in insgesamt 256 Spielen - darunter 70 Drittligapartien - zum Einsatz kam, unterschrieb einen bis Sommer 2022 geltenden Vertrag. Mit Grösch konnte ebenfalls ein langjähriger Jenaer Spieler weiter an den Klub gebunden werden: Der 26-jährige Innenverteidiger, der im Sommer 2017 aus Kaiserslautern zurück zum FC Carl Zeiss kam, erhielt einen Vertrag bis Sommer 2021. Darüber hinaus wird Voufack, der vor wenigen Wochen zum Drittliga-Kader des FCC stieß, auch in der kommenden Regionalliga-Saison zum Team gehören.