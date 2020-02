In Hälfte zwei waren die Gastgeber, die trotz Platz vier zuhause eine nur sehr mäßige Bilanz aufweisen, oft am Ball, kamen aber nur selten zu guten Gelegenheiten. Der FCC verteidigte lange aufmerksam, nur Entlastung gab es zu selten. Als Mannheim Ferati brachte (62.), wurden die Mannheimer stärker. Dennoch hielten die Thüringer dem Druck lange stand. Erst in der Nachspielzeit traf zunächst Sulejmani den rechten Jenaer Innenpfosten, ehe Grösch den Ball nicht richtig wegbekam, Joker Raffael Korte sich um Bock herumdrehte und die Kugel unhaltbar für Coppens aus 17 Metern ins linke Eck platzierte. Bitter für den Abstiegskandidaten. Waldhof verteidigte dagegen seine Serie und weist jetzt zehn Partien ohne Sieg auf. Nach dem Spiel wollte sich René Klingbeil im MDR-Interview nicht konkret zu seiner Zukunft äußern. Er sagte nur, dass er es nicht in seiner Hand habe. Er bräuchte einen Fußball-Lehrer an seiner Seite, um als Teamchef arbeiten zu können. Der Ex-Profi hat derzeit nur die B-Lizenz.

Jenas Jo Coppens konsterniert (li.), Waldhofs Sulejmnai schnappt sich nach dem Ausgleich den Ball. Bildrechte: imago images/Jan Huebner