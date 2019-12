Der FC Carl Zeiss Jena bleibt auf Konfrontationskurs mit dem Deutschen Fußball-Bund - zumindest, was dessen Strafenkatalog betrifft. Im Pyro-Streit der Thüringer mit dem DFB hatte das Ständige Schiedsgericht, die letzte juristische Instanz auf Ebene des Verbands, einen Einspruch des FC Carl Zeiss Jena gegen die Strafzahlungen abgelehnt. Der Drittligist will die Summe, nach Angaben von FCC-Geschäftsführer Chris Förster inzwischen "annähernd 100.000 Euro", nicht zahlen und hatte sich deshalb durch alle Instanzen geklagt. Ursprünglich war eine Strafzahlung von 24.900 Euro verhängt worden. Nach Abstimmung mit den vereinsinternen Gremien geht der Club nun den erwarteten Schritt vor ein Zivilgericht.

Das Grundproblem bei den bisher verhängten Strafen, so argumentiert der FC Carl Zeiss: Ein Verein haftet und wird für ein Vergehen bestraft, für das er keine Schuld trägt. In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gelte aber das Prinzip: "Keine Strafe ohne Schuld". Jena selbst ist davon überzeugt, alles versucht zu haben, um das Abbrennen von Pyrotechnik, beispielsweise im Spiel gegen Großaspach (28.07.2018), zu unterbinden. Solche Vorfälle komplett zu verhindern, sei allerdings nicht möglich, sagte Chris Förster bereits im Jahr 2018. Deshalb würde den Verein auch keine Schuld treffen. Förster verweist zudem auf die Endspiele im DFB-Pokal, wo es dem DFB selbst wiederholt nicht gelungen war, Pyrotechnik zu verhindern.

Der Gang vor ein ordentliches Gericht ist nun also die logische Konsequenz aus Sicht der FC Carl Zeiss Jena. "Wir haben eine ganz andere Rechtsauffassung als der DFB in dieser Sache. Wir sind der Auffassung, dass das der richtige Weg ist und unsere Argumente in dem Fall stichhaltig sind", so Förster gegenüber "Sport im Osten". Außerdem würden die Chancen vom FCC größer eingeschätzt, als die Risiken der zusätzlich drohenden Prozesskosten.