Der 48-Jährige war zuvor schon auf einem Treffen von 150 Sponsoren am Mittwochabend als Sobotzik-Nachfolger benannt worden. Hildebrand, der selbst von 1983 bis 1987 in der Nachwuchsabteilung des FC Karl-Marx-Stadt spielte, ist leitender Angestellter von "Philipp Ladenbau" in Olbernhau. Diese Firma ist Sponsor beim CFC und hat im Stadion Bandenwerbung platziert. Zudem ist Hildebrand auch seit 2018 Gesellschafter der CFC-Fußball-GmbH.

Insolvenzverwalter Klaus Siemon sagte der "Bild", dass er gerne den Erfurter Coach Thomas Brdaric an die Gellertstraße geholt hätte - und das in Doppelfunktion: "Für mich ist Thomas Brdaric ein ausgezeichneter Trainer. Er kennt aktuell die Situation innerhalb einer Insolvenz, er verhält sich loyal gegenüber dem Verwalter. Da er bereits früher auch als Sportdirektor gearbeitet hat, hätte er in Chemnitz in diesem Bereich parallel aktiv werden können. Er hätte sich auch immens für das Leistungszentrum engagiert. Da er aber in einem Vertragsverhältnis steht, kam eine Verpflichtung nicht zustande. Das bedauere ich sehr." Nach dem Abgang von Sportchef Oliver Bornemann arbeitet Brdaric auch bei den Thüringern in Doppelfunktion.