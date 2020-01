Beim Chemnitzer FC dreht sich das Personalkarussell weiter: Nach der Verpflichtung von Armin Causevic als neuem Sportdirektor und der Bestellung von Michael Reichardt als neuem Geschäftsführer gibt es einen weiteren personellen Paukenschlag bei den "Himmelblauen". Wie die "Freie Presse" berichtet, hat Ralf Bernsdorf seinen Job als hauptamtlicher Fanbeauftragte an den Nagel gehängt. Der 52-Jährige, der erst im Juni seine Arbeit beim CFC aufgenommen hatte, reichte am Ende des vergangenen Jahres seine Kündigung ein.

Die Gründe für die vorzeitige Beendigung sind vielfältig. So mahnte Bernsdorf mangelnde Kommunikation und Wertschätzung an. Uwe Hildebrand, der noch bis Ende 2019 als CFC-Geschäftsführer tätig war, konnte die Kritik jedoch nicht nachvollziehen. "Wenn er das so empfunden hat, ist das seine Sache. Ich persönlich sehe es nicht so, habe stets ein gutes Verhältnis zu ihm gehabt und bin auch regelmäßig mit ihm in Kontakt gewesen", wird Hildebrand in der "Freien Presse" zitiert.