Ein Opfer der Anfeindungen: Tarsis Bonga. Bildrechte: imago images / Picture Point

Trainer, Sportdirektor und Pressesprecher hatten aufgrund der Vorfälle entschieden, dass sich die CFC-Mannschaft nach dem Abpfiff nicht in der Fankurve von den Fans verabschieden durfte. Als Sobotzik und Wunderlich dies den Fans mitteilten, sollen aus der Kurve weitere Beleidigungen geäußert worden seien.



Nach dem Spiel versammelten sich daraufhin einige CFC-Anhänger am Mannschaftsbus des Chemnitzer FC und äußerten ihr Unverständnis über das Fernbleiben der Mannschaft. Dem MDR sagten einige Anhänger, sie hätten in der Fankurve gestanden und von den rassistischen sowie antisemitischen Ausfällen nichts gehört. Mit "Siemon raus" sei lediglich gegen den bei CFC-Fans unbeliebten Insolvenzverwalter protestiert worden.