Fußball | 3. Liga CFC vs. FCM: Duell mit Zündstoff-Charakter

Hauptinhalt

5. Spieltag

Am Freitag hat der Chemnitzer FC den 1. FC Magdeburg vor der Brust. 19:00 Uhr (im Live-Ticker) wird der Anpfiff im Stadion an der Gellertstraße erfolgen. Während es in Chemnitz gefühlt an allen Ecken und Enden brennt, hofft man in Magdeburg darauf, sich im oberen Gefilden in der Liga festzusetzen. Beim CFC will man an die gute Leistung des Pokalspiels gegen den HSV (7:8 n.E.) anknüpfen.