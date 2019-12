Erfolgreiche Jahre im Oberhaus



Hansa Rostock ist vielen Fans noch ein Begriff als Bundesligist. In der erstmals ausgetragenen gesamtdeutschen Bundesliga glänzte Hansa mit drei Siegen in den ersten drei Spielen und damit von Rang eins. In den 90er Jahren des letzten Jahrtausends gar einmal beinahe der Sprung in den Europapokal. 1998 schied Hansa jedoch in Runde eins des damaligen UI-Cups aus. Trainer wie Armin Veh und Friedhelm Funkel waren genauso an der Ostsee aktiv wie Oliver Neuville oder Marko Rehmer. Seit 2005 ging es stetig bergab – bis in die 3. Liga. Zwar gelang der Wiederaufstieg. Nach erneutem Abstieg spielt Rostock nun seit 2012 in der 3. Liga und hat sich dort als feste Größe etabliert.



Wurzeln im Erzgebirge



Am 11. November 1954 gründete sich der Verein. Im gleichen Jahr wurde das Ostseestadion eröffnet. Ohne jedoch, dass eine Mannschaft höchstklassig spielte. Ein Beschluss der damaligen DDR-Sportführung sorgte dafür, dass die Mannschaft von Empor Lauter aus dem Erzgebirge während der Saison an die Ostsee delegiert wurde (MDR.DE berichtete). Seitdem spielte der Klub fast ununterbrochen im Oberhaus. Ein großer Erfolg gelang 1991 mit dem Gewinn der letztmals ausgetragenen DDR-Meisterschaft.



Heimmacht an der Ostsee



Sieben Punkte beträgt der Rückstand auf Rang drei. Doch im heimischen Stadion ist Hansa Rostock eine Macht. In neuen Spielen gelangen 13:10 Tore sowie 17 Punkte. Damit ist Hansa das zweitbeste Heimteam der Saison. Chemnitz, noch ohne Auswärtssieg, erwartet also eine schwere Aufgabe.



Ziel: Rückkehr in 2. Bundesliga



Mit Jens Härtel haben die Hanseaten dafür einen Mann an der Seitenline, der das Kunststück mit dem 1. FC Magdeburg bereits geschafft hat. In dieser Saison präsentiert sich Hansa gefestigter als letzte Saison, dennoch riss zuletzt der Kontakt zur Aufstiegszone nach vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen etwas ab.



Obacht vor Omladic und Breier



Nik Omladic weist mit einem Marktwert von 400.000 Euro den höchsten seines Teams auf. Der 30-jährige Slowene spielte zuvor bei Greuther Fürth und Eintracht Braunschweig und ging dort in der 2. Bundesliga auf Torejagd. Bislang erzielte er für Rostock drei Tore in dieser Saison. Torgefährlichster Akteur ist derzeit jedoch Pascal Breier. Er kam im Januar 2018 vom VfB Stuttgart und traf bereits sieben Mal für den FCH.



Personell: Fünf Verletzte nicht fehlen bei der Kogge



Trainer Jens Härtel wird nicht auf sein komplettes Personal zählen können. Aktuell beklagt Hansa fünf Verletzte. Kai Bülow, Julian Riedel, Nikolas Nartey, Osman Atilgan und Eric Engelhardt. Dennoch dürfte Hansa, nicht zuletzt aufgrund der Heimbilanz als Favorit ins Spiel gehen.