"Ich weise vorsorglich darauf hin, dass ich mit den übermittelten Personen nicht einverstanden bin. Sollte diese Liste so gewählt werden, sehe ich den Bestand des Chemnitzer FC e.V. als akut gefährdet an", wird Insolvenzverwalters Klaus Siemon in einem internen Schreiben zitiert, welches unter anderem dem Internetportal "Tag24" vorliegt und in Auszügen am Dienstag veröffentlicht wurde. Siemons Ziel sei es, dass die Gesellschafter der CFC Fußball GmbH einen größeren Einfluss im Aufsichtsrat besitzen.

Siemon will nur Kandidaten mit seiner Zustimmung

Am Freitag hatte der Ehrenrat des Chemnitzer FC e.V. eine sechs Personen umfassende Liste vorgelegt, die bei der Mitgliederversammlung am 19. August zur Abstimmung stehen soll. Diese Liste ist für Siemon jedoch nicht akzeptabel. Er machte darauf aufmerksam, dass der Verein den Insolvenzverwalter laut der Insolvenzordnung bei der Sanierung des Clubs unterstützen müsse.



"Dem ist der Chemnitzer FC e.V. bisher nicht ausreichend nachgekommen. Deshalb erteile ich die Anweisung, keine Personen in Aufsichtsrat oder Vorstand zu bestellen, die nicht meine Zustimmung haben. Zuwiderhandlungen werde ich zum Anlass nehmen, Rechtsmittel und Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Außerdem können Zuwiderhandlungen zur Liquidation des CFC e.V. führen", erklärte Siemon in seinem Schreiben.

Gesellschafter unterstützen Siemons Vorgehen

Auch die Gesellschafter der Fußball GmbH kritisierten auf einer Pressekonferenz am Dienstag den Notvorstand des e.V., der die Mitgliedschaft einzelner Personen aus dem Gesellschafterkreis nicht anerkannt haben soll. Ohne eine Mitgliedschaft ist aber keine Teilnahme an der Mitgliederversammlung und damit auch keine Kandidatur für den Aufsichtsrat möglich. "Die Fronten sind sehr verhärtet. Uns sitzen im Notvorstand Juristen gegenüber, die uns ständig erklären, was alles nicht geht", erklärte Gesellschafterin Romy Polster.

Auch Udo Pfeiffer, der nach eigenen Aussagen seit mehr als 25 Jahren unterstützend im Verein tätig ist, bekräftigte: "Wenn wir vor der Mitgliederversammlung nicht mit einer klaren Einigung vom Tisch gehen, ist bei mir Schluss. Wir arbeiten und investieren seit vielen Jahren in den Chemnitzer Fußball."



Trotz der scheinbar festgefahrenen Situation hoffen die Gesellschafter auf eine Lösung im Sinne aller Beteiligten. Dafür soll es noch in dieser Woche ein Treffen zwischen den Gesellschaftern sowie dem Notvorstand und dem Ehrenrat des e.V. geben.