"Wenn der Zustand, der zum Ausschluss von Zuschauern führt, absehbar nicht zu korrigieren ist, muss der Staat auch für diese Unternehmen mit Hilfe einspringen." Mit deutlichen Worten hat Klaus Siemon gegenüber der "Bild" (20.04.2020) ein Handeln der Politik zugunsten der Drittligisten gefordert.

Denn im Zuge der Corona-Krise stehen die Vereine vor einer unsicheren Zeit – so auch der Chemnitzer FC. Sollte die Saison vor leeren Rängen fortgesetzt werden, müssten die "Himmelblauen" mit erheblichen finanziellen Einbußen aufgrund wegfallender Zuschauereinnahmen rechnen. Im Vergleich zur 1. und 2. Bundesliga können die Drittligisten schließlich nur in geringem Maße aus dem Topf der TV-Gelder schöpfen und sind auf Ticketverkäufe mehr denn je angewiesen.

Besondere Kostenstruktur der Drittligisten

Laut Siemon steht daher nun auch der Staat in der Pflicht. "Da muss sich die Politik jetzt stark machen, dass die KfW-Bank (Kreditanstalt für Wiederaufbau, Anm. d. Red.) Kreditformen anpasst." Im Zuge dessen verwies der 61-Jährige auch auf die besondere Kostenstruktur der Drittligisten, welche nicht mit derer der Bundesligisten vergleichbar sei. So "erhalten die Spieler in der 3. Liga lediglich einen geringen prozentualen Anteil der Gehälter im Vergleich zu Profis aus der 1. Liga", sagte Siemon.

Hinzu kommt, dass die Drittligisten dennoch erhebliche Sozialabgaben leisten müssen: "Wenn ein Verein zum Beispiel zwei Millionen für Gehälter investiert, führt er mit 800.000 Euro rund 40 Prozent als Sozialabgaben ab". Auch im Hinblick auf "Hundertausende von Sporttreibenden", die es im Anhang der Vereine gibt, sollte die Politik reagieren, so der Insolvenzverwalter.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wenn ein Verein zum Beispiel zwei Millionen für Gehälter investiert, führt er mit 800.000 Euro rund 40 Prozent als Sozialabgaben ab. Insolvenzverwalter Klaus Siemon Insolvenzverwalter Klaus Siemon

Siemon: Saisonabbruch gefährdet die Existenz der Vereine

Als einer von acht Klubs hat sich der Chemnitzer FC in der vergangenen Woche klar zum Thema Saisonabbruch geäußert. Geht es nach den Sachsen, ist eine Fortsetzung der Spielzeit in der 3. Liga sowohl aufgrund der gesellschaftlichen Verantwortung als auch mit Blick auf die wirtschaftlichen Folgen für die Vereine nicht tragbar.

In einem Saisonabbruch sieht Siemon jedoch das viel größere Übel. Schließlich würde ein solcher die Existenz der Vereine deutlich stärker bedrohen: "Wie lange würde eine Spielpause denn dauern? Wie sollte unter diesen Bedingungen eine neue Saison vorbereitet werden? Wie wöllten Vereine Werbung an Sponsoren, Karten an Fans und Spiele an das Fernsehen verkaufen?" Da Geisterspiele für die Profivereine jedoch ein "immenser Eingriff in die Berufsfreiheit" darstellen, sollte der Staat eingreifen: "Hier muss es andere Lösungen als Insolvenzen geben."

Konsens nicht in Sicht – DFB berät am Freitag

Am kommenden Freitag (24.04.2020) will sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) über das weitere Vorgehen in der 3. Liga beraten. Unter den Vereinen sind die Fronten verhärtet – ein Konsens ist in weite Ferne gerückt. Der DFB hofft die Saison fortsetzen können. Wie auch immer die Entscheidung ausfallen mag. Die Rufe nach Unterstützung aus der Politik werden in jedem Falle nicht verhallen.