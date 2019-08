Der Insolvenzverwalter des Chemnitzer FC droht dem Freistaat Sachsen mit Klage. Wie die "Freie Presse" berichtet, verlangt Klaus Siemon Schadenersatz in sechsstelliger Höhe.

In einem fünfseitigen Schreiben an den Präsidenten des Amtsgerichtes erklärt Siemon, dass der Fußball GmbH Schaden entstanden sei. Es soll sich um eine Summe von 370.000 Euro handeln. Der Beitrag soll bis Ende August überwiesen werden, sonst droht Siemon mit Klage. Der streitbare Anwalt wollte sich auf MDR-Nachfrage zu seinem aktuellen Vorbrechen nicht äußern. "Das Insolvenzverfahren ist ein nicht öffentlich zu führendes Verfahren. Deshalb kann ich das nicht kommentieren", ließ er "Sport im Osten" wissen.

Mitglied des Notvorstandes: Andreas Georgi Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Hintergrund der Forderung ist laut Siemon die Einsetzung des Notvorstandes durch das Amtsgericht, ohne Einbeziehung des Insolvenzverwalters. Das Oberlandesgericht in Dresden hatte die Siemon-Beschwerde hierzu allerdings bereits im Juni abgewiesen. In dem Schreiben argumentiert Siemon laut "Freie Presse" damit, dass die Entscheidungen zu Unruhe und Unsicherheit bei potentiellen Investoren geführt hätten. Deshalb habe er Anteile an der GmbH nicht veräußern können. Dabei kam Siemon auf die Summe von 370.000 Euro. Ob es einen Beleg dafür gibt, ist im Zeitungsbericht nicht ersichtlich. Eine Reaktion des Amtsgerichtes auf eine MDR-Anfrage steht noch aus.