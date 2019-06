Zur Finanzierung der Veranstaltung bitten die Verantwortlichen um Spenden, da der Insolvenzverwalter eine diesbezügliche Anfrage negativ beschieden habe - "obwohl viele Mitglieder bereits in erheblichem Umfang freiwillig ihre Beitragszahlungen für die Zeiträume nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens geleistet haben", hieß es in der Mitteilung des Gremiums.



Dem ungeachtet kündigten Georgi, Neuerburg und Sorge an, dass "der amtierende Insolvenzverwalter" Klaus Siemon auf der MV die Möglichkeit erhalte, "ein Grußwort an die Mitglieder zu richten".