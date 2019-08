Die erneute Hiobsbotschaft ließ aufhorchen und unterstrich einmal mehr, wie ernst die Lage beim Chemnitzer FC ist. Am Samstag (3. August) hatte Andreas Georgi, Vorstandvorsitzende des CFC e.V., gegenüber "Sport im Osten" die vorherige Meldung des regionalen Onlineportals "Blick.de" bestätigt, dass Insolvenzverwalter Klaus Siemon sämtlichen hauptamtlichen Mitarbeitern des Muttervereins die Arbeitsverträge gekündigt hatte . Insbesondere davon betroffenen ist das erfolgreiche Nachwuchsleistungszentrum der Chemnitzer unter Leitung von Thomas Köhler, der während seiner Profikarriere unter anderem das Tor von Dynamo Dresden und dem FC Sachsen Leipzig gehütet hatte. Sowohl U19 als auch U17 des CFC spielen aktuell in der Bundesliga Nord/Nordost.

Am heutigen Sonntag (4. August, 16:30 bis 17:10 Uhr) wird nun mit Andreas Georgi einer der Protagonisten des CFC e.V. live zu Gast bei "Sport im Osten" sein und im Gespräch mit Moderator René Kindermann unter anderem ausführlich zu den neuesten Volten im Kampf um die Existenz des Vereins, den sich seit Monaten radikalisierenden Streit zwischen Insolvenzverwalter Siemon und den Verantwortlichen des e.V. sowie etwaigen Lösungswegen der existenzbedrohenden Situation beziehen.



