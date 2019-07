Die "Erklärung des Notvorstandes zum 9.3. und zur aktuellen Situation" wurde dabei auf der CFC-Fanpage veröffentlicht. Darin heißt es u.a. "Der Insolvenzverwalter wurde in die Entscheidung über die mögliche Durchführung und den Inhalt der Trauerbekundung bereits am Morgen des Spieltages eingebunden." Außerdem habe der Veranstaltungsleiter "weder allein noch eigenmächtig gehandelt; er hat den Insolvenzverwalter ebenso wie die Sicherheitsbehörden einbezogen".

Entlassung von CFC-Mitarbeitern wird kritisiert

Die Erklärung, die der Notvorstand (aktuell neben Georgi noch Annette Neuerburg und Frank Sorge) nach eigener Aussage nach der Einsicht in die strafrechtliche Ermittlungsakte veröffentlicht, bezieht sich auch auf die Berichterstattung des MDR, in der es um den Zeitpunkt ging, an dem Siemon von dem Inhalt der Trauerfeier erfahren hat. Laut dem Notvorstand war der Insolvenzverwalter bereits am Morgen des 9. März informiert worden. Mehr noch. Siemon habe den Trauertext vorab übersandt bekommen, diesen selbst redaktionell bearbeitet und zurückgeschickt.

CFC-Insolvenzverwalter Klaus Siemon (Archiv). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Neben dem Insolvenzverwalter sollen auch die Sicherheitsbehörden über den Trauertext informiert gewesen sein. "Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen ergeben sich keine Umstände, die eine konkrete Bedrohungslage zum damaligen Zeitpunkt annehmen lassen". Am 11. März hatte Siemon dagegen in einem Interview mit MDR und WDR erklärt: "Ich gehe davon aus, dass hier Straftatbestände verwirklicht worden sind in Form von Nötigung und Landfriedensbruch. […] Ich glaube, dass das so gravierend ist, dass ein dringendes Einschreiten der Ermittlungsbehörden notwendig ist“.

In der Erklärung des Notvorstandes wird zudem die Entlassung der CFC-Mitarbeiter Peggy Schellenberger, Olaf Kadner, Thomas Uhlig und Maximilian Glös infolge der Ereignisse kritisiert sowie ihre "öffentliche Demontage" bedauert. Am Ende heißt es: "Der derzeit amtierende Vorstand ist auf dieser Grundlage weiterhin jederzeit bereit, sich in einen Dialog auf Augenhöhe einzubringen und ruft alle Beteiligten hierzu nochmals eindringlich auf."

Anmerkung der Redaktion: Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der MDR macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.