Erst die erneute Androhung der Liquidation des Chemnitzer FC e.V., dann eine Antrag auf Haft für den Notvorstand . Es vergeht kein Tag ohne eine neue Meldung im Streit zwischen CFC-Insolvenzverwalter Klaus Siemon und dem Notvorstand des insolventen e.V.. Nun meldet sich das vom Amtsgericht eingesetzte Gremium in Person von Annette Neuerburg zu Wort, deren Aufgabe es eigentlich nur ist, die für Montag (19. August, 18:30 Uhr in der Messe Chemnitz) geplante Mitgliederversammlung ( vorzubereiten.

Die Liste, die der Ehrenrat am Freitag veröffentlichte, ist nicht nach den Vorstellungen von Siemon. Die Gesellschafter der GmbH wären darauf nicht genügend vertretend gewesen. Diese Argumentation schmettert Neuerburg ab. Dort hätte man aber schon klare Kompromisse gemacht: "Die Gesellschafter sind auch auf dieser Liste in der Überzahl. Wir hatten vor der Veröffentlichung schon Bauchschmerzen, da zu wenige Fans und zu viele Gesellschafter auf der Liste stehen."

Für Siemon ist das nicht genug. Entweder werde eine Liste zur Abstimmung gestellt, mit Personen, die seine Zustimmung haben, oder er werde Rechtsmittel und Schadensersatzansprüche geltend machen. "Außerdem können Zuwiderhandlungen zur Liquidation des CFC e.V. führen", erklärte Siemon in einem internen Schreiben.

Ein Unding für Neuerburg: "Er [Klaus Siemon, Anm. der Redaktion] versucht, seinen Kopf gegen die Rechte der Mitglieder durchzusetzen. Entweder nehmen wir seine Liste, oder er will uns verhaften lassen. Und das kommt von jemanden, der sonst immer von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit spricht."

Für Neuerburg habe die vom Insolvenzverwalter vorgelegte Liste einen großen Haken. Teile der dort aufgeführten Kandidaten seien keine richtigen Mitglieder des e.V., sie sind in einer Phase in den Verein aufgenommen worden, als dieser während des Insolvenzverfahrens gar keine passiven Mitglieder habe aufnehmen dürfen. Die Aufnahme-Beschlüsse wurden von den damaligen Vorständen Thomas Sobotzik und Thomas Uhlig unterschrieben. Auch hier sieht Neuerburg ein großes Problem: Die Beschlussfähigkeit des Vorstandes. Diese habe es nicht gegeben, da Sobotzik nie wirksam zum Vorstand bestellt worden sei.

Deswegen könne die Kandidatenliste für den Aufsichtsrat von Siemon gar nicht zur Abstimmung stehen. "Eine 100 Prozentige Rechtsicherheit für die Mitgliederversammlung haben wir nur, wenn entsprechende Mitglieder gewählt werden," so Neuerburg. Etwas resignierend fügte sie hinzu: "Ich habe aufgegeben, den Sinn hinter all dem zu verstehen!"

Zudem bekräftigte Neuerburg auch noch einmal, dass es dem Notvorstand nicht um das eigene Wohl geht: "Es ist auch falsch, wie stets berichtet wird, dass es sich hierbei um einen Machtkampf handelt. Es geht uns nicht um Macht, es geht um die Wahrung der Mitgliederrechte. Ich bin nur bis zum 31.08. als Notvorstand bestellt." Zudem erklärte die Juristin, dass es vor der Mitgliederversammlung am Montag noch zu einem Trefen zwichen Gesellschaftern, sowie Notvorstand und Ehrenrat kommen solle.

Unterdessen soll das Amtsgericht Chemnitz den Antrag auf Haft abgelehnt haben. Wie die "Freie Presse" berichtet, sei dies geschehen, "da die Voraussetzungen nicht vorliegen". Diese hatte das Amtsgericht Klaus Siemon in einem Schrieben mitgeteilt. Auch die Einflussnahme auf die Wahl der Vereinsgremien sei nicht zulässig. Die "Freie Presse" zitiert das Schreiben, dass "keine Berechtigung des Insolvenzverwalters [besteht], die Wahl der Vertretungsorgane des Vereins zu beeinflussen, in dem diese beispielsweise von der Zustimmung des Verwalters abhängig gemacht wird".



Zuvor hatte ein Sprecher des Amtsgerichts dem MDR bestätigt, dass die Aussichten auf Erfolg für den Haft-Antrag sehr gering seien. Das war jedoch nur das Ergebnis einer vorläufigen Prüfung. Für eine Bestätigung der finalen Ablehnung war am frühen Mittwochabend beim Amtsgericht niemand zu erreichen.