Zu Daniel Frahn: "Er war nicht sehr einsichtig, das war gestern auch noch einmal enttäuschend. Er sieht das nicht als Problem. Es sei reine Privatsache, mit wem er sich umgibt. Wir müssen uns sammeln und schütteln, denn es ist für alle Beteiligten, die ihm in der Vergangenheit sehr viel Vertrauen entgegen gebracht haben, sehr schwierig zu verarbeiten. Damit ist das Thema für uns jetzt beendet."

Daniel Frahn vor dem Gespräch beim CFC am frühen Montagnachmittag. Bildrechte: Harry Härtel/Haertelpress

Zur Mannschaft: "Ich bin davon überzeugt, dass aus der Mannschaft nur Daniel Frahn mit der rechten Szene sympathisiert. Wir werden beim ersten Training mit der Mannschaft und dem Funktionsteam am Mittwoch alles auswerten."

Zu Reaktionen: "Es gab sehr viel Zustimmung aus ganz Deutschland, viele Kollegen und Vereine haben sich gemeldet und uns in der Entscheidung bestärkt."

Zum Tagesgeschäft: "An eine übliche, tägliche Arbeit ist derzeit kaum zu denken. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Darin liegt aber auch eine Chance. Es gibt Situationen im Leben, da geht es nur ums Überleben. In dieser Situation befindet sich gerade der Chemnitzer FC. Aber ich denke, dass wir in der 'Causa Frahn' den absoluten richtigen und alternativlosen Schritt getan haben."