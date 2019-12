Also erschien Angreifer Frahn auch nicht - wie am Mittwoch noch angekündigt - beim Training der "Himmelblauen" am Donnerstag. Das Training am Vormittag lief ganz normal ab, es gab keine besonderen Vorkehrung.



Frahns Anwalt Christian Schößling brachte aber eine Neuigkeit ans Licht. Er sagte "Sport im Osten", dass der Trainer der Chemnitzer, Patrick Glöckner, seinen Mandanten nach der Urteilsverkündung kontaktiert habe. "Patrick Glöckner hat Daniel Frahn gestern nach der Verhandlung angerufen und sinngemäß erklärt, dass er sich freuen würde, ihn im Kader begrüßen zu dürfen, wenn die Verantwortlichen des CFC dem zustimmen", so der ehemalige Zweitliga-Schiedsrichter Schößling.



Glöckner selbst bestätigte dem MDR eine Kontaktaufnahme zu Frahn, wollte sich über den Inhalt des Gesprächs aber nicht äußern.