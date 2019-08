Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Siemon nicht vorab informiert

Annette Neuerburg und Frank Sorge, aktuelle Mitglieder des dreiköpfigen Notvorstandes des Chemnitzer FC, werden auf der mit großer Spannung erwarteten Mitgliederversammlung des Vereins, die für kommenden Montag (19. August, 18:30 Uhr in der Chemnitzer Messehalle) angesetzt ist, für den neuen Aufsichts- (Neuerburg) beziehungsweise Ehrenrat (Sorge) kandidieren.



Am Donnerstag (15. August) - vier Tage vor der Mitgliederversammlung - sind die beiden siebenköpfigen Kandidatenlisten offiziell bekanntgegeben worden. Die Bewerber für den Aufsichtsrat wurden vom aktuellen Ehrenrat vorgeschlagen. Neben Neuerburg stellt sich auch der erst im März aus dem Gremium zurückgetretene Norman Löster zur Wahl. Weiterhin treten Katrin Johst, Doreen Pfeifer, Tino Kermer, Knut Müller und Olaf Pönisch an. Die Mehrheit der Anwärter gehört zu den Investoren der Fußball GmbH.

Wie reagiert Insolvenzverwalter Klaus Siemon auf den Kompromiss? Bildrechte: imago images /Picture Point

Zu den vom gegenwärtigen Notvorstand aufgestellten Kandidaten des zukünftigen Ehrenrates gehören neben Sorge noch Uwe Heß, Dr. Eberhard Langer, Mario Lengtat, Wolfgang Meyer, Jürgen Rotter und Jürgen Sager.



Darüber, wer die Vermittler aus der Stadt- und Landespolitik gewesen sind, wurde Stillschweigen vereinbart. Die Beteiligten bestätigten dem MDR, dass Insolvenzverwalter Klaus Siemon vorab nicht über die Kandidatenlisten informiert wurde. Eine Reaktion Siemons stand am frühen Donnerstagabend noch aus.

Nachwuchsleistungzentrum soll beim Verein bleiben

Alle Gesprächsteilnehmer erarchteten die Vorschläge nach eigenen Aussagen "als einen tragfähigen Kompromiss" - gleichfalls solle die Mitgliederversammlung diese "im Interesse des Forbestandes des Chemnitzer FC e.V. bestätigen."

Geht es nach Notvorstand und Investoren, bleibt das NLZ dem Verein erhalten. Bildrechte: imago images / HärtelPRESS

Auch zur noch ungeklärten Zukunft des Nachwuchsleistungszentrums äußerte man sich. "Nach einem ausführlichen, unter politischer Vermittlung geführten Gespräch" zwischen der Mehrheit der Gesellschafter und des Notvorstandes sowie Ehrenratsmitgliedern sei man sich einig, "dass das Nachwuchsleistungszentrum natürlich unter dem Dach des Chemnitzer FC e.V. erhalten und fortgeführt werden soll", hieß es in der gemeinsamen Pressemitteilung des e.V. und der Fußball GmbH der Himmelblauen.

Fans wollen Heimspiel gegen FCM boykottieren

Desweiteren haben mehrere Fanclubs der Chemnitzer zu einem Boykott des nächsten Heimspiels aufgerufen. In einem Informationsflyer mit der Überschrift "Wir lassen uns nicht erpressen", der auf mehreren Internetseiten am Donnerstag veröffentlicht wurde, kritisieren die Anhänger vor der Partie gegen den 1. FC Magdeburg (Freitag, 16. August, ab 19 Uhr - im Liveticker auf sport-im-osten.de) neben Insolvenzverwalter Klaus Siemon und den Gesellschaftern der Fußball-GmbH des CFC auch Trainer David Bergner sowie Geschäftsführer Thomas Sobotzik.



Der Fanszene e.V. rief die Anhänger in diesem Zuge dazu auf, die Heimspiele der beiden Junioren-Bundesliga-Teams des Vereins zu besuchen. Am Freitag empfängt die U19 RB Leipzig im Sportforum (17:30), tags darauf trifft die U17 an gleicher Stelle auf ihre Altersgenossen von Energie Cottbus (13 Uhr).

Die Fans Bildrechte: imago images / Picture Point

"GmbH dort treffen, wo es ihr am meisten wehtut"

"Der Trainer kritisiert nach dem HSV-Spiel erneut die eigenen Fans, trotz bedingungsloser Unterstützung der Mannschaft. Thomas Sobotzik spricht vielen Anhängern die Liebe zum eigenen Verein ab", heißt es in dem Aufruf. Die Anhänger befürchten, dass die "50+1"-Regel ausgehebelt und die "Schaffung eines Konstruktes a la RB Leipzig" vorangetrieben werden soll.



Dieser Weg ließe sich nicht mit den Werten und Interessen der Fans vereinbaren, erklärten die Initiatoren des Fan-Boykotts. "Aus diesem Grund möchten wir zum Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg ein Zeichen setzen und die GmbH dort treffen, wo es ihr am meisten wehtut: In ihrem Geldbeutel".



"Um den sportlichen Aspekt geht es aktuell in keinster Weise! Spieler kommen und gehen, was bleibt ist der Verein. Dieser ist in akuter Gefahr!", heißt es in dem Aufruf. Die Unterzeichner des Aufrufs fordern unter anderem den Erhalt des insolventen Chemnitzer FC e.V. und des Nachwuchsleistungszentrums.