Der Hallesche FC ist ein Fußball-Verein mit langer Tradition. Was im Januar 1946 als SC Glaucha begann, setzte sich über viele Stationen bis zum Juni 1991 fort, als die Saalestädter ihren jetzigen Namen annahmen. Was aber nie in Vergessenheit geriet, ist die "Chemie". Im September 1954 wurde der Verein in SC Chemie Halle-Leuna umbenannt, ab dem Juni 1958 hieß er SC Chemie Halle und ab Januar 1966 feuerten die Fans ihren Halleschen FC Chemie an.