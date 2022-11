Das bestätigte Präsident Frank Kühne "Sport im Osten". "Wir werden die Lizenz wahrscheinlich nicht beantragen. Die Infrastruktur gibt es nicht her, wir sind da noch nicht so weit. Es muss sportlich und finanziell passen", so Kühne am Rande des Heimspieles gegen den BFC Dynamo. Er selbst nehme natürlich auch wahr, dass das Umfeld unruhiger wird, man darüber spricht. "Für uns steht das aber nicht zur Debatte."

Dazu kommt auch, dass allein die Stellung des Antrages beim DFB gut 10.000 Euro verschlingen würde. Dazu kämen verschiedene Anforderungen an das Stadion. Zwar werden nur noch 5.000 Plätze gefordert, dafür muss es drei Tribünen geben, eine Pressetribüne, eine Rasenheizung (ab spätestens zweitem Jahr), ausreichend Platz für Übertragungen, ausreichend Stellflächen u.s.w. "Wir sind da noch nicht so weit, werden in naher Zukunft aber darüber nachdenken", so Kühne. Bis zum 1. März müssen die Bewerber aus der Regionalliga und 3. Liga ihre Unterlagen einreichen. Im April gehen dann die Bescheide an die Klubs heraus.