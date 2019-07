Bis dahin hatte fast nur der Gast gespielt. Schon in der 1. Minute musste CFC-Jakubov gegen den frei vor ihm auftauchenden Maurice Deville klären. Vier Minuten später passte Deville von rechts in die Mitte, wo Valmir Sulejmani knapp rechts vorbei zielte. Chemnitz kam kaum in die Zweikämpfe und lief zumeinst hinterher. In Minute 22 war es dann soweit. Deville nahm einen Steilpass des Ex-Auers Dorian Diring perfekt an und legte die Kugel links vorbei an Jakubov ins linke untere Eck. Nach einer Direktabnahme von Sulejmani hätte der Luxemburger vor der Pause fast noch das 2:0 gemacht (43.). Mehr als eine Kopfballgelegenheit von Verteidiger Matti Langer hatte der CFC nicht zu bieten.

