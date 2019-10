Die zweite Halbzeit begann mit einem deutlich besseren Auftritt der Gäste. Die "Himmelblauen" hatten das Momentum nun für sich. Ingolstadt war zu passiv. So wie in der 61. Minute, als der Chemnitzer Erik Tallig auf und davon ging – und nicht nur das: Das mit neun Jahren zum CFC gekommene Eigengewächs nahm Maß und knallte die Kugel aus 23 Metern mit Hilfe der Lattenunterkante ins Netz. Danach konnte das Team von Patrick Glöckner die Unsicherheit der Bayern nicht zum Doppelschlag nutzen. Als sich Ingolstadt erholt hatte, hatte der einstige Dresdner Publikumsliebling, der nach seinem Wechsel in die Autostadt in Ungnade gefallen war, noch drei Chancen: Aber bei seinen Abschlüssen war jeweils Keeper Jakub Jakubov auf dem Posten (69./79./88.).

CFC-Trainer Patrick Glöckner Bildrechte: Picture Point