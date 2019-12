Kein einziger Sieg für den CFC

Beide treffen nach langer Pause erstmals in dieser Saison wieder einmal aufeinander. Das Hinspiel endete 1:1. Damit verlängerte sich eine schon skurril anmutende Serie zwischen zwei Vereinen, die auf den ersten Blick auf Augenhöhe sein sollten. Aber in der Gesamtbilanz der 18 Partien ab 1991 stehen "null" Siege für den CFC. Sieben Mal setzte sich Waldhof durch, gerade auswärts sah Chemnitz dort schlecht aus: 4:16 lautet die Tordifferenz. 1995 gab es in der 2. Liga ein 0:3 in Mannheim. Für die Gastgeber trafen unter anderem Ex-DDR-Nationalspieler Andreas Wagenhaus und Torjäger Jörg Kirsten, in Sachsen geboren und für Aue und Zwickau aktiv. Bildrechte: imago/Sportfoto Rudel

Nachlegen nach Rostock?

Nur: die Bilanz speist sich eben zum größten Teil aus den Jahren von 1991 bis 2001. Lange her. Aktuell sieht es dagegen gar nicht so hoffnungslos aus für die "Himmelblauen". Vergangene Woche gelang mit dem 2:1 beim FC Hansa Rostock der erste Auswärtssieg der Saison. "Der Fluch ist gebrochen. Jetzt wollen wir in Mannheim wieder ein gutes Spiel machen, weiter Punkte sammeln und noch näher an das rettende Ufer heran rücken", blickt Mittelstürmer Philipp Hosiner bei "Tag24" voraus. Die Mannheimer, die vergangene Saison kein einziges Regionalliga-Heimspiel verloren hatten, haben dagegen ihren Heimnimbus mittlerweile gründlich eingebüßt. In Rostock freuten sich Philipp Hosiner (li.) und Co. über den ersten Dreier in der Fremde. Bildrechte: PICTURE POINT / Gabor Krieg

Heimfluch bei Waldhof

Waldhofs Trainer Bernhard Trares Bildrechte: imago images/Picture Point In den vergangenen sechs Auftritten im Carl-Benz-Stadion gab es keinen einzigen Dreier, in den vergangen vier Partien sogar kein einziges Heimtor. Das Wort "Heimfluch" kann nach so langer Zeit ruhigen Gewissens in den Mund genommen werden in der Kurpfalz. Trainer Bernhard Trares sagt dazu nur: "Wir möchten unsere Fans mit einem Sieg beschenken. Vordergründig geht es aber darum, eine gute Leistung zu bringen."

Hoheneder: "Wird eine Riesenaufgabe"

Chemnitz hat sich zuletzt Selbstvertrauen geholt, es gab unter dem neuen Trainer Patrick Glöckner nur eine Niederlage in neun Spielen. Kapitän Niklas Hohenender warnt aber dennoch vor den Waldhöfern: "Am ersten Spieltag hätten wir nach fünf Minuten 0:3 hinten liegen können. Wir sind gewarnt. Waldhof ist sehr konterstark, sie spielen überfallartig nach vorn. Das wird eine Riesenaufgabe. Das fängt vorn mit dem Abfangen von Pässen an und endet hinten, wo man sich clever anstellen muss, damit der Gegner nicht im Vollsprint durchläuft." Und so steigen auch die CFC-Chancen eine kuriose Serie zu den Akten legen zu können. Im Hinspiel hatte Chemnitz zunächst jede Menge Mühe mit den Mannheimern. Bildrechte: Picture Point

Zwei Anlässe zum Feiern