Der CFC-Aufsichtsratsvorsitzende Knut Müller sagte: "Nach der hervorragenden Arbeit im Notvorstand war es für uns im Aufsichtsrat nur der logische Schritt, Romy Polster und Siegfried Rümmler auch in den Vereinsvorstand zu berufen." Reichardt war mit Beginn des Jahres zum neuen Geschäftsführer der GmbH berufen worden, unter deren Dach die Profis angesiedelt sind. Der Rechtsanwalt löste den ehrenamtlichen Geschäftsführer Uwe Hildebrand ab, der in den Aufsichtsrat wechselt. Erst am 29. Dezember 2019 hatte der CFC Armin Causevic als Sportchef installiert. Vor wenigen Tagen hatte der abstiegsbedrohte Drittligist die Auflagen durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) im Rahmen der Nachlizenzierung fristgerecht erfüllt.