Der Chemnitzer FC setzt weiter auf die eigene Jugend. Wie der Verein am Mittwoch (1. Juli) bekannt gab, werden die Förderverträge mit Simon Roscher und Stanley Keller langfristig verlängert. "Wir sind unheimlich stolz darauf, dass wir mit Simon und Stanley zwei höchsttalentierte Spieler weiter an uns binden konnten. Dass sie sich trotz Anfragen anderer namhafter Vereine für den CFC entschieden haben, beweist ihr himmelblaues Herzblut", sagte Markus Jahn, Leiter des Chemnitzer Nachwuchszentrums.

Der 18-Jährige Roscher spielt seit 2011 im Nachwuchsleistungszentrum der "Himmelblauen" und erzielte in der durch die Corona-Pandemie abgebrochenen Saison der A-Junioren-Bundesliga 2019/2020 in 19 Spielen sechs Tore. Stanley Keller, Jahrgang 2002, durchläuft bereits seit 2007 die Nachwuchsmannschaften des Chemnitzer FC. In der abgelaufenen Spielzeit netzte der Teamkollege von Roscher sechs Mal ein und bereitete sechs weitere Treffer vor. Unter der Leitung von CFC-Nachwuchstrainer Torsten Wappler gewannen die beiden Offensiv-Spieler in der Saison 2018/19 mit der U17-Mannschaft den Sachsenpokal.