David Bergner (Chemnitz): "Über dieses Spiel gibt es sicherlich nicht zwei Meinungen, denn heute hat nicht das bessere sondern das glücklicher Team gewonnen. Ich bin froh, dass wir die Serie von acht Punktspielniederlagen und der Pokalniederlage wenden konnten. Wir haben von Anfang an viel gegen den Ball gearbeitet und auch, wenn Jena die klareren Chancen in Halbzeit eins hatte, hätte kurz vor der Halbzeit Florian Hansch das Spiel in unsere Bahnen lenken können. Ich bin froh, dass meine Mannschaft für den aufopferungsvollen Kampf belohnt wurde, denn nur so kann man in der 3. Liga bestehen. Besonderes Lob möchte ich noch an Kevin Titel aussprechen, der uns heute am Leben gehalten hat und hoffentlich diesen Schwung mit in die nächsten Spiele mitnimmt."