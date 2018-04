Steht Fußball-Drittligist vor dem finanziellen K.o.? Der Verein dementierte am Dienstag (03.04.2018) eine entsprechende Meldung der Chemnitzer "Bild"-Zeitung. Das Blatt hatte spekuliert, dass die "Himmelblauen" bereits am Dienstag vor dem Amtsgericht Chemnitz ein Insolvenzverfahren eröffnen könnten.

"An dem Bericht der 'Bild' ist nichts dran" , sagte CFC-Pressesprecher Maximilian Göls dem MDR. Man arbeite bei den Sachsen trotzdem mit Hochdruck daran, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. "Wir bündeln in allen Gremien die Kräfte und arbeiten an einer sportlichen, wirtschaftlich und finanziell tragbaren Gesamtlösung" , so Glös.