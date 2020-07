Trauriger Wahnsinn in Chemnitz! Der CFC führte in der 88. Minute unter anderem dank eines Dreierpacks von Philipp Hosiner mit 4:1 gegen Rostock, hätte nur noch einen Treffer fürs bessere Torverhältnis gebraucht. Mitten im Sturmlauf wurden die Himmelblauen von Hansas Erik Engelhardt bei einem Konter geschockt. Durch den 2:4-Endstand fehlten am Ende nur zwei Tore für den Klassenerhalt. Chemnitz ist damit in die Regionalliga abgestiegen.