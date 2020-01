Anders als in der spektakulären Drittliga-Partie kurz vor Weihnachten in Mannheim (3:4) hat der Chemnitzer FC zum Abschluss seines Testspiel-Doppels am Sonntag an der türkischen Rivieraküste den SV Waldhof diesmal knapp mit 2:1 in die Knie gezwungen. Angreifer Philipp Hosiner drückte den Ball kurz vor dem Abpfiff auf Vorlage von Rafael Garcia aus Nahdistanz zum Sieg über die Linie (90.).



Tarsis Bonga war für die Mannschaft von Cheftrainer Patrick Glöckner vor dem Seitenwechsel mit einem trockenen Drehschuss erfolgreich (35.). Mannheims Angreifer Kevin Koffi, der die Chemnitzer in besagtem Punktspiel im Dezemer kurz vor Ultimo um einen Auswärtspunkt gebracht hatte, traf erneut - und zwar zum zwischenzeitlichen 1:1 (52.). Dennoch sollte der CFC das bessere Ende für sich haben.