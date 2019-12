Zuvor hatte die Versammlung in der Messe Chemnitz mit einem spektakulären Plan aufgewartet: Der Notvorstand kündigte an, am bisherigen Insolvenzverwalter Klaus Siemon vorbei, einen eigenen Insolvenzplan erstellen zu lassen. Dafür soll Insolvenzerwalter Matthias Lechleitner zuständig sein. Lechleitner ist bei der MV auch bereits aufgetreten. Von den sächsischen Insolvenzgerichten in Chemnitz, Dresden und Leipzig wird er laut Homepage seiner Kanzlei '"seit vielen Jahren zum Insolvenzverwalter in Unternehmensinsolvenzverfahren bestellt". Die Kanzlei ist unter anderem auf Restrukturierungen spezialisiert.