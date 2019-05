Fußball-Drittliga-Aufsteiger Chemnitzer FC hat einen neuen Fanbeauftragten. Ralf Bernsdorf wird ab dem 1. Juli für die Fanbelange der "Himmelblauen" zuständig sein. Das gaben die Sachsen am Freitag bekannt. Der 52-Jährige tritt die Nachfolge der langjährigen Fanbeauftragten Peggy Schellenberger an, die nach einer öffentlichen Trauerbekundung für einen Neonazi beurlaubt worden war . Danach hatte sie sich entschuldigt .

Bernsdorf wurde im Jahr der DDR-Oberliga-Meisterschaft des FC Karl-Marx-Stadt, 1967, im niedersächsischen Seesen/Harz geboren. Er war viele Jahre für den Fahrzeug- und Maschinenbaukonzern MAN im Ausland tätig. In insgesamt 23 Ländern wirkte Bernsdorf in den Bereichen Schulung sowie Aus- und Weiterbildung. Nach vier Jahren in Nigeria zog es ihn im November 2016 der Liebe wegen nach Chemnitz. Hier arbeitete er bis zuletzt als Berufseinstiegsbegleiter an einer ortsansässigen Berufsschule. Beim CFC wird er in Vollzeit tätig sein.