Fußball | 3. Liga Chemnitzer FC holt Causevic als neuen Sportdirektor

Der Chemnitzer ist auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor fündig geworden. Der 34-jährige Armin Causevic tritt zu Beginn des neuen Jahres die vakante Stelle in der Leitungsebene der Himmelblauen an. In den vergangenen Jahren arbeitete der gebürtige Bosnier in den Nachwuchsleistungszentren der Bundesligisten VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt und FSV Mainz 05.