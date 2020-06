Die Drittliga-Luft bleibt für den Chemnitzer FC sehr dünn. Am Freitagabend kassierten die "Himmelblauen" bei den Kickers Würzburg in Unterzahl eine klare 0:3-(0:0)-Niederlage. Chemnitz bleibt nach der 14. Saisonniederlage vorerst zwar Tabellen-16., kann am Sonntag bei einem Sieg des FSV Zwickau (gegen Ingolstadt) aber auf einen Abstiegsplatz abrutschen. Würzburg klettert mit dem 17. Saisonsieg zwischenzeitlich auf den zweiten Tabellenrang.