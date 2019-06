Vor einem Monat hat Daniel Maaß seinen Posten in Chemnitz angetreten, die der CFC als eine der Auflagen des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) erfüllte. Die Kontaktaufnahme der "Himmelblauen" sei jedoch bereits wenige Tage nach den Vorfällen Anfang März erfolgt. "Es handelt sich um Strömungen, die den CFC als Projektionsfläche für ihre politischen Überzeugungen missbrauchen. Damit haben zahlreiche Vereine Probleme, auch im Westen", antwortete Maaß unter anderem auf die Frage, ob der Verein "zu Recht hart in der Kritik" stehe.

Ebenso kündigte der 47-Jährige in der "Freien Presse" die baldige Fertigstellung eines Antirassismus-Konzeptes an, das die Fanszene für das Thema "stärker sensibilisieren und klarstellen soll, was im Stadion geht und was nicht." Er werde diesbezüglich mit allen Gruppierungen, die im Stadion vertreten sind, Kontakt aufnehmen.