Außerdem brachte Neuerburg weitere Vorgänge an die Öffentlichkeit. Nach ihrer Aussage gibt es Bestrebungen, die für den 19. August geplante Mitgliederversammlung verschieben zu lassen. "Meine Kollegen und ich gehen fest davon aus, dass sie stattfindet. Auch wenn es aktuell Bestrebungen gibt, die Mitgliederversammlung gerichtlich untersagen zu lassen", so Neuerburg. Grund dafür sei ein Antrag auf Satzungsänderung. Dieser Antrag befasst sich mit der Verteilung der Mitgliedsbeiträge beim Chemnitzer FC.



Neuerburg sowie ihre Notvorstandskollegen Andreas Georgi und Frank Sorge hatten diesen Antrag in die Tagesordnung mit aufgenommen. "Die Satzungsänderung scheint in dieser Form nicht genehm zu sein", lautet ihre Vermutung. Die Mitglieder wurden im Vorfeld auch über diesen Tagesordnungspunkt in Kenntnis gesetzt.