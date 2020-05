Anders als die "Verweigerer“ bereitet sich Drittligist Chemnitzer FC weiter zielstrebig auf den Re-Start der Liga vor. Am Samstag vermeldete der Verein, dass es in der vierten Testreihe keinen weiteren positiven Fall gegeben hat. Das ergab die Auswertung des durch den DFB zugewiesenen Labors in Jena. Der Chemnitzer FC befindet sich seit Mittwoch im Mannschaftstraining. Der Re-Start soll am 31. Mai mit der Partie gegen den FC Carl Zeiss Jena erfolgen. Anstoßzeit ist 17:00 Uhr. Der Spielort ist weiterhin offen, weil in Jena bis zum 5. Juni professioneller Mannschaftssport durch die Stadt untersagt ist. Ungeachtet dessen wird der CFC zu Beginn der kommenden Woche ein Quarantäne-Hotel in Chemnitz beziehen.