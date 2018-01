Beim Chemnitzer FC kam neben Neu-Trainer David Bergner auch Alexander Dartsch zu seinem Punktspieldebüt. Der finnische Neuzugang Mikko Sumusalo stand noch nicht im Kader.

Zwei Hochkaräter für Chemnitz - Paderborn trifft

Die Chemnitzer hatten sich viel vorgenommen und begannen wie die Feuerwehr. Nach wenigen Sekunden tauchte Daniel Frahn am Strafraum auf und prüfte mit einem satten Schuss den Paderborner Keeper. Leopold Zingerle riss die Fäuste hoch und klärte. Sechs Minuten später war es Dennis Grote, der die CFC-Führung auf dem Fuß hatte. Er stiefelte allein auf den SCP-Schlussmann zu – und wieder blieb Zingerle Sieger. Zwei gute Möglichkeiten für die Chemnitzer Routeniers, die nicht genutzt wurden.



Bergner an der Seitenlinie dirigierte weiter seine Jungs, die so langsam unter Druck gerieten. Mit guten Ballstafetten arbeitete sich Paderborn nach vorn und war in der 31. Minute erfolgreich. Nach einem langen Pass fiel das Spielgerät Christopher Antwi-Adjei vor die Füße, der nicht lange fackelte und aus spitzem Winkel zur Gästeführung einschoss. Danach entwickelte sich ein kurzes "Privatduell" zwischen CFC-Schlussmann Kunz und Paderborns Torjäger Sven Michel. Zum Glück traf Michel erst das Außennetz (41.), dann musste Kunz eingreifen und entschärfte einen Schuss der Paderborner Spitze (43.). CFC-Trainer David Bergner hat auf einen besseren Einstand gehofft. Bildrechte: Picture Point

Diskussionen beim Kabinengang

Beim Gang in die Kabinen musste sich Referee Tobias Fritsch erklären, denn nach Ansicht der Chemnitzer hatte er bei zwei Handspielen der Paderborner (29./32.) im Strfraum falsch gelegen. Statt Elfmeter ließ er weiter spielen. Viel Diskussionsstoff in der Pause.

Gäste erhöhen auf 2:0

Das schien sich Schiedsrichter Fritsch zu Herzen genommen zu haben, denn kurz nach der Pause pfiff er ein Handspiel eines Paderborners in der ungefährlichen Zone am Mittelkreis. Der höhnische Beifall der Chemnitzer Fans war ihm gewiss. Ansonsten drehten die Paderborner unvermindert ihre Kreise und erhöhten in der 56. Minute auf 2:0. Über viele Stationen kam die Kugel zu Dennis Srbeny, der aus zentraler Position flach vollendete.



Nun war guter Rat teuer für die Himmelblauen. Sie mussten offensiver werden, was den SCP-Kickern Lücken eröffnete. In der 77. Minute hatte Kunz im Chemnitzer Kasten Glück, dass Sebastian Schonlau nicht genau Maß nahm und haarscharf am Dreiangel vorbeiköpfte. CFC-Trainer Bergner hatte mittlerweile Jan Koch, Laurin von Piechowski und Grote durch Marcus Mlynikowski, Julius Reinhardt und Tom Baumgart ersetzt. Damit kam noch etwas frischer Wind ins Chemnitzer Spiel, bewirken konnten die Einwechsler jedoch nichts. Zumindest ließen sich die Himmelblauen nicht hängen und hätten fast noch für Ergebniskosmetik gesorgt, allerdings semmelte Florian Hansch in der Nachspielzeit die Kugel an den Pfosten. Sekunden vorher hatte Paderborns Srbeny ebenfalls Alu getroffen. Abpfiff in Chemnitz mit einem verdienten Sieger aus Paderborn. Paderborns 1:0-Torschütze Christopher Antwi-Adjej im Duell mit CFC-Spieler Alexander Dartsch. Bildrechte: PICTURE POINT

Das sagten die Trainer:

Steffen Baumgart (SC Paderborn): "Wir haben mit dem 2:0 die Punkte geholt, die wir haben wollten. Vor allem in Halbzeit eins hat man gesehen, wie schwer das gewesen ist. Ich denke da an die zwei Großchancen für Chemnitz und ein nicht gegebener Elfmeter. Da wäre die Begegnung bestimmt anders gelaufen. In solchen Situationen braucht man auch eine Portion Glück und einen guten Torwart. Ansonsten hatten wir das Spiel über weite Strecken unter Kontrolle. Wir hätten vielleicht ein, zwei Tore mehr machen können gegen einnen Gegner, der sich bis zuletzt gewehrt hat."