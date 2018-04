Die Unterlagen seien fristgerecht am 3. April in Berlin eingegangen, hieß es. Mit 26 Punkten hat der CFC sechs Runden vor dem Saisonende neun Zähler Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Zudem ist auch eine Insolvenz noch nicht vom Tisch. Man tue alles, um diese abzuwenden, hatte der Klub bereits vor Tagen angekündigt. Am Sonntag spielt der Chemnitzer FC beim insolventen Tabellenletzten FC Rot-Weiß Erfurt, der bereits als Absteiger feststeht.