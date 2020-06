Blick ins Stadion an der Gellertstraße.

Blick ins Stadion an der Gellertstraße. Bildrechte: IMAGO

Im Zuge der Corona-Krise müssen die Drittligisten herbe finanzielle Einbußen hinnehmen. Vor allem die ausbleibenden Zuschauereinnahmen belasten die ohnehin schon angeschlagene wirtschaftliche Situation der Klubs in hohem Maße. Auch dem Chemnitzer FC bereiten die fehlenden Gelder aus dem laufenden Spielbetrieb Sorgen. Schließlich muss der Verein pro Saison ca. 175.000 Euro für die Stadionmiete berappen, was in etwa einem Fünftel der Ausgaben im Spielbetrieb entspricht.