Frahn lehnte besser dotierte Offerten ab. Er habe u.a. Angebote von Zweit- und Drittligisten gehabt, sagte er am Mittwoch. "Bei jedem anderen Verein hätte ich deutlich mehr verdient, aber ich hätte keine Garantie gehabt, mit Leidenschaft und Herz dabei zu sein. Ich hab so etwas in der Vergangenheit schon erlebt. Bei meinem Wechsel nach Heidenheim hab ich nur auf das Geld geguckt und die Lust am Fußball verloren. So hat jetzt mein Herz entschieden", erklärte Frahn.