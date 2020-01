Hoppe und Gesien sollen gehen

Mit Stürmer Pelle Hoppe und Mittelfeldspieler Jakob Gesien werden zwei Spieler des aktuellen Kaders deshalb nicht mit ins Trainingslager fliegen. Sie sollen sich im Probetraining bei anderen Klubs empfehlen. Dafür spielt beim CFC Maximilian Oesterhelweg vor. Der 29-jährige Außenbahnspieler, der für die Sportfreunde Lotte 68 Drittliga-Einsätze absolvierte, war zuletzt vereinslos. Causevic, der der eigenen Aussagen zufolge vom Klassenverbleib des CFC überzeugt ist, erklärte: "Wir müssen an ein paar Stellschrauben drehen und uns in der Breite besser aufstellen. Die Mannschaft hat vor der Winterpause sehr ordentlich gespielt." Dieser Fußball werde zum Erfolg führen, so der Sportdirektor. Sportdirektor Armin Causevic, Aufsichtsrat Uwe Hildebrandt und Geschäftsführer Michael Reichardt Bildrechte: imago images/Picture Point

Bei den "Himmelblauen" stand zum Auftakt in das neue Jahr eine intensive Athletikeinheit an. 23 Spieler waren beim Training dabei. Es fehlten lediglich Mittelfeldspieler Tobias Müller, der wohl an der Leiste operiert werden muss, und Noah Awuku (Kreuzbandriss). Kräftigungsübungen in der Halle mit Physiotherapeut Florian Braband Bildrechte: imago images/Picture Point