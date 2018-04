Der Chemnitzer FC steht als dritter Absteiger aus der 3. Fußball-Liga fest. Der Deutsche Fußball-Bund DFB verhängte am Montag gegen den CFC aufgrund des am 10. April eingereichten Insolvenzantrages einen Neun-Punkte-Abzug. Zwar haben die Sachsen noch eine Einspruchsfrist von sieben Tagen, stimmten dem Urteil aber bereits grundsätzlich zu.

CFC-Insolvenzverwalter Klaus Siemon Bildrechte: Harry Härtel

Damit verschwindet nach dem ebenfalls insolventen und bereits abgestiegenen FC Rot-Weiß Erfurt ein weiterer ostdeutscher Traditionsverein aus dem deutschen Profi-Fußball. Dritter Absteiger ist Werder Bremen II. Die Chemnitzer haben Verbindlichkeiten von rund 2,5 Millionen Euro. Viele Gespräche mit Gläubigern in den vergangenen Wochen waren ergebnislos verlaufen. Der Insolvenzverwalter des CFC will sich am Dienstag zum weiteren Vorgehen äußern.