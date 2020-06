Fußball | 3. Liga Beherzter CFC-Auftritt beim Tabellenführer wird nicht belohnt

30. Spieltag

Der Chemnitzer FC hat sich beim MSV Duisburg mit 1:2 die zweite Niederlage in Folge eingehandelt. Die "Himmelblauen" lieferten zwar bei den "Zebras" eine beherzte Partie ab, am Ende entschieden aber Unachtsamkeiten in der Hintermannschaft die Partie. In der Tabelle rutschte Chemnitz auf Rang 15 ab, Duisburg behauptete die Spitze.