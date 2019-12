Der Chemnitzer FC muss nach einer unglücklichen Niederlage im Aufsteigerduell beim SV Waldhof auf einem Abstiegsplatz in Liga drei überwintern. Am Samstag verlor der CFC trotz einer starken Vorstellung 3:4. Das 0:1 konterten Garcia und Hosiner schnell. Auch auf das 2:2 durch Conrads Abpraller hatte Chemnitz durch Hosiner eine Antwort parat. Nach dem Wechsel wurde Waldhof besser., Chemnitz hielt aber dagegen. Deville gelang per Fernschuss der Ausgleich Vor dem 4:3 durch Mannheims Joker Koffi vergab Hosiner nach Fehler von Torwart Königsmann die CFC-Führung. Auch im 19. Versuch gelang kein Sieg gegen Angstgegner Waldhof. Vor der Rückrunde muss den Fans der "Himmelblauen" nach dieser Leistung aber nicht bange sein. Der Klassenerhalt scheint absolut drin zu sein.