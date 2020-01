Nachdem der Chemnitzer FC erst vor wenigen Tagen die Lücke in der sportlichen Leitungsebene mit dem 34-jährigen Armin Causevic (zuvor im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Wolfsburg tätig) gefüllt hatte, verkündeten die "Himmelblauen" am Neujahrstag die Verpflichtung von Michael Reichardt als hauptamtlicher Geschäftsführer ihrer Fußball GmbH.

Der 70-jährige Rechtsanwalt ersetzt den zuvor lediglich ehrenamtlich tätigen Uwe Hildebrand, der auf der zurückliegenden Mitgliederversammlung Anfang Dezember 2019 in den Aufsichtsrat des Chemnitzer FC e.V. gewählt worden war.



"Ich freue mich, meine Erfahrungen aus vielen Arbeitsjahren im Geschäftsleben nun beim Chemnitzer FC einbringen zu können. Mit unserer Arbeit in der Geschäftsstelle möchte ich weiter unserem Sportdirektor, dem Cheftrainer und der Mannschaft den Rücken freihalten und somit den Rahmen dafür setzen, dass sie sich voll und ganz auf den sportlichen Bereich konzentrieren können", wurde Reichardt in einer offiziellen Klubmitteilung zitiert.