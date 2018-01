Der zuletzt vereinslose Spieler ist in Mitteldeutschland bereits bekannt. Der Finne verließ seine Heimat 2014, um bei RasenBallsport Leipzig anzuheuern. Im Sommer 2016 verschlug es ihn zum Drittligisten FC Rot-Weiß Erfurt. Bei den Thüringern absolvierte er in der vergangenen Saison 1.799 Pflichtspielminuten. Dabei bereitete er am letzten Spieltag der Erfurter einen Treffer vor.