Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC darf im DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim am 13. September vor mehreren tausend Zuschauern spielen. Ordnungs- und Gesundheitsamt der Stadt haben das Hygienekonzept des Clubs genehmigt, wodurch 4.632 Fans die Heimspiele im Stadion verfolgen dürfen. Das teilte der Club am Mittwoch mit. Beim Liga-Heimspiel gegen Fürstenwalde am Sonntag will der CFC zwei Tribünen öffnen. Bisher waren im Chemnitzer Stadion 1.000 Personen pro Spiel zugelassen.