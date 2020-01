"Ich bin froh, dass nun endlich klar ist, woher die Schmerzen kamen. Die Operation ist sehr gut verlaufen, sodass ich das Krankenhaus bereits verlassen konnte. Ein wenig wird es noch dauern, aber ich freue mich schon darauf, bald langsam wieder mit leichtem Training beginnen zu können", zeigte er sich trotz Zwangspause erleichtert. Müller gehörte in der Hinrunde zum Stammpersonal der Chemnitzer, verpasste dann aber zwei Punktspiele und musste zum Jahresabschluss bei Waldhof Mannheim nach 25 Minuten ausgewechselt werden.



Aufgrund der Verletzung fehlte er auch im Winter-Trainingslager des CFC in der Türkei, wo die Sachsen drei Testspiele absolvierten: 0:2 gegen Adana Demirspor, 3:1 gegen den FC Aarau und 2:1 gegen Waldhof Mannheim. Nun geht die Vorbereitung auf die Rückrunde in Chemnitz weiter - zunächst ohne Müller, der in 14 Drittliga-Spielen bislang ein Tor erzielte und eine Vorlage beisteuerte.