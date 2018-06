Fußball | 3. Liga Chinas Nachwuchs im FCC-Fußballcamp

Der FC Carl Zeiss Jena hat erstmals seine Erfahrungen in der Nachwuchsarbeit an Kicker aus Fernost weitergegeben. Wie die Thüringer am Montag (11.06.2018) mitteilten, trainierten zwei U11-Teams aus Panyu (China) vier Tage an den Kernbergen.