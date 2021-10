Gleich dreimal stellte er im ersten Durchgang seinen Torriecher unter Beweis (3.,20.,27.). Für die Drittligaprofis trafen Jason Ceka (22.) und Florian Kath (32.). Zufrieden erklärte Beck in der Pause: "Es läuft – als wäre ich nie weggewesen. Das eine oder andere schöne Tor war dabei."

Nach dem 4:2 durch Brian Kaporse (49., FE) aus dem Block U kam der Drittliga-Tabellenführer durch Ole Hoch (59.) und Kai Brünker (63.) zurück. Beck köpfte indes einen aussichtsreichen Kopfball drüber. Mit einem Lächeln zeigt er, dass er lieber ausgewechselt werden sollte. Er spielte aber weiter – aus Allstars-Sicht gut so: Nach einem Pass von Morris Schröter schob er den Ball zum 5:4 ein und jubelte kurz auf dem Zaun. Nach Cekas Abstauber zum 5:5 (77.) nahm Beck dann wirklich Abschied. Bei seiner Auswechslung schritt er durch ein Spalier aus Spielern und Betreuern. Mit Tränen in den Augen sagte er: "Ich bin froh und stolz so lange Teil dieses Vereins und dieser Mannschaft gewesen zu sein." Über die Stadionlautsprecher erklärte er: "Die achteinhalb Jahre habe ich nie bereut."